و ضم اتحاد جدة الرباعي الأجنبي لويس خيمينيز، و كارلوس فيلانويفا ورومارينهو وإيميليانو فيتشو للقائمة الآسيوية، كأبرز أسلحة الفريق في المعترك القاريز

فيما استبعد الثنائي المغربي كريم الأحمد ومروان داكوستا والمهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش من القائمة الآسيوية.

ويفتقد اتحاد جدة لخدمات نجمه فهد المولد، أبرز عناصر الفريق في دوري أبطال آسيا بنسختها الحالية، حيث يعد هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

ويدخل اتحاد جدة مواجهة ذوب آهن الإيراني بقائمة جديدة حيث استبعد الفريق في اللحظات الأخيرة، ثنائي المواليد هارون كمارا وجابر عيسى لأسباب تتعلق بعدم أهلية مشاركتهما في البطولة.

وأوقِف فهد المولد من قبل اللجنة السعودية للرقابة عن المنشطات لمدة عام، نهاية شهر مايو / أيار الماضي بسبب وجود مادة محظورة رياضياً في نتيجة فحص اللاعب.

وجاءت أبرز التغيرات في الفريق الاتحادي قبل انطلاقة منافسات دور الـ 16 من البطولة الآسيوية، تواجد الثنائي لويس خمينيز و إيميالينو فيتشو المنضمين حديثاً لصفوق الفريق، فيما خلت من اللاعبين سيكو سانوجو و ناصر الشمراني وفهد المولد.