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رقم الخبر: 260329 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 17:18 الاقسام: رياضة  
تشينغ تحرز أول لقب في مسيرتها في سان هوزيه

تشينغ تحرز أول لقب في مسيرتها في سان هوزيه

فازت الصينية تشينغ سايساي على أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء 6-3 و7-6 الليلة الماضية لتحرز لقب بطولة سان هوزيه للتنس.

وشقت تشينغ غير المصنفة طريقها في البطولة محققة انتصارات مفاجئة قبل أن تنهي مشوارها بالفوز على سبالينكا المصنفة الثانية لتحرز أول لقب في مسيرتها.

وقالت تشينغ ”قبل خمس سنوات حققت أول فوز في مسيرتي ببطولات المحترفات هنا. الآن بعد خمس سنوات أفوز بلقبي الأول هنا.. إنه شيء مذهل.

”أنا سعيدة جدا بالطريقة التي لعبت بها طيلة البطولة. كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي“.

وتفوقت تشينغ بفضل ضربات إرسالها القوية واستفادتها من خمس فرص أتيحت لها لكسر إرسال منافستها.

وبعد فوز تشينغ بالمجموعة الأولى، فازت سبالينكا بثلاثة أشواط متتالية لتتقدم 3-2 لكن المصنفة العاشرة عالميا لم تستطع الاستفادة من أفضليتها.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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