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رقم الخبر: 260328 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: رياضة  
الكشف عن وثيقة تساعد أتلتيكو ضد برشلونة وجريزمان

الكشف عن وثيقة تساعد أتلتيكو ضد برشلونة وجريزمان

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن وثيقة تؤكد وجود مفاوضات بين برشلونة والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان منذ شهر مارس الماضي ، وهذا الذي سيعرضهما للخطر.

وكان برشلونة قد وقع مع جريزمان بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 120 مليون يورو ، لكن اتلتيكو مدريد يطالب بدفع مبلغ 80 مليون يورو إضافي بسبب وجود اتفاق بين اللاعب والنادي قبل انخفاض القيمة في بداية شهر يوليو الماضي.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة الصادرة من إقليم كتالونيا فإن سيفان كاريان وكيل أعمال جريزمان قام بإرسال بريد إلكتروني في شهر مارس الماضي لمود شقيقة اللاعب ووالده آلان.

وأضاف المصدر أن الرسالة الإلكترونية تضمنت الشروط التي طلبها برشلونة والتي تتضمن منح اللاعب 20 مليون يورو سنوياً صافية من الضرائب ، وهو الاتفاق الذي عليه الآن.

وقد يتعرض برشلونة لمشاكل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب ألية المفاوضات.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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