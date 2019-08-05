وينتهي سوق الانتقالات في إسبانيا مع نهاية الشهر الجاري، لكن زيزو لا يريد الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، ويريد أن يحسم كل شيء خلال الأسبوع المقبل على اقصى تقدير.



وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، زيدان ما زال يأمل أن يتعاقد ريال مدريد مع بول بوجبا الذي يعد هدفه الرئيسي هذا الصيف من أجل تدعيم خط الوسط، وذلك رغم أن إدارة النادي الملكي تعتقد أن الصفقة معقدة بعض الشيء.



ريال مدريد يمكنه التوقيع مع بوجبا حتى نهاية الميركاتو في إسبانيا، لكن المشكلة أن مانشستر يونايتد لن يستغني عن اللاعب إلا في حال تعاقده مع لاعب بديل، والحديث دور عن ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو.



وينتهي سوق الانتقالات في إنجلترا بعد 3 أيام فقط، وتحديداً في 8 من شهر أغسطس الجاري، وبالتالي إن لم يتمكن مانشستر يونايتد من حسم سفقة ميلينكوفيتش سافيتش سريعاً، فإنه لن يسمح لبول بوجبا بالرحيل بعد ذلك، خصوصاً وأن ريال مدريد يرفض تلبية مطالب الشياطين الحمر المالية.

ومن جهة أخرى، حسم ريال مدريد صفقة دوني فان دي بيك نجم أياكس بنسبة كبيرة، وتبقى فقط أن ينتهي الناديين من تفاصيل عقد البيع من ثم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ويرى زيزو أن هذه الصفقة مكملة لصفقة بوجبا وليست بديلة لها.