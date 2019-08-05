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رقم الخبر: 260326 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 17:15 الاقسام: منوعات  
علق رأسه بين القضبان... تحرير حيوان راكون من فتحة مجارير

علق رأسه بين القضبان... تحرير حيوان راكون من فتحة مجارير

وضعت فرق الإطفاء الأميركية حدّاً لمعاناة راكون علق رأسه في شباك فتحة مجارير لساعات عدّة في نيوتون قرب بوسطن في ولاية ماساتشوستس.

وقالت فرق الإطفاء في تغريدة: (تمكّنا من إنقاذ الراكون العالق بمساعدة مركز والتام أنيمل كونترول. لقد كان عالقاً منذ فترة لكن يسعدنا أن نعلن أنه حر).

وذكرت وسائل إعلام محلية أنّ عناصر الإنقاذ وصلوا إلى المكان بعد بلاغ من راكب دراجة هوائية. وكان الحيوان متدلياً فوق المجرور بعدما علق رأسه بين القضبان التي حاول التمسك بها بقوائمه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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