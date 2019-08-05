انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروّعة تُظهر اللحظة التي سقط فيها لاعب بانجي على الأرض بعد أن انقطع حبل القفز به.

ووفق ما ذكر موقع (مترو) البريطاني، أصيب الرجل المجهول الهوية (39 عاماً) بإصابة بالغة في العمود الفقري في الحادثة المرعبة في متنزّه بولندي. ويُظهر مقطع الفيديو حشداً من المتفرّجين متجمّعين حول الرافعة، ويشاهدون على ارتفاع 100 متر في الهواء الرجل وهو يسقط في الهواء.

وسمع شهود الرجل وهو يصرخ قبل أن يسقط على مسند قابل للنفخ. ولحسن الحظ، ساهم المسند بإنقاذ الرجل لكنّه نقل إلى المستشفى عقب الحادث الذي وقع في متنزّه رادي يوروبي الترفيهي. وقال الموظف Krzysztof Kuśmierczyk إن الرجل لم يكن لديه (إصابات واضحة) لكنّه (عانى من عدة حالات من قصور في الأعضاء وكسر في العمود الفقري العنقي).

إنه يتعافى الآن في المستشفى ويجب أن يرتدي طوقاً لتقويم العظام، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.