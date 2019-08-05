وضعت الهند جيشها وطيرانها الحربي في حالة تأهب قصوى بعد تقديم مشروع قانون لبرلمان البلاد، يلغي الحكم الذاتي الذي تتمتع به دستوريا ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

وذكرت قناة NDTV في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن الحكومة الهندية باشرت في إرسال قوات مسلحة إضافية إلى منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقالت إن الحديث يدور عن تعزيزات تضم 8000 عنصر من العسكريين، وأنه يتم نقل هذه التشكيلات بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى شمال البلاد من مناطق مختلفة، فضلا عن نقل حوالي 35 ألف جندي من الجزء الأوسط في البلاد إلى المنطقة المتنازع عليها مؤخرا.

ومنطقة جامو وكشمير، هي الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويطالب الانفصاليون الذين ينشطون فيها إما بإعلان استقلالها عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.

وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، إذ يفصل خط السيطرة وحده بين جيشي الدولتين.

وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، لكن إسلام آباد ترفض هذه الاتهامات، قائلة إن سكان كشمير يقاتلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.

الى ذلك ندّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الاثنين، بقرار الحكومة الهندية اعتزامها إلغاء مادة في الدستور تمنح الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، حكمًا ذاتيًا.

وكما نشر في موقع ارم الاخباري، قال قريشي في تصريحات صحفية من مكة، حيث يؤدي فريضة الحج، إن هذه الخطوة تنتهك قرارًا صادرًا عن الأمم المتحدة (دون تحديده)، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس". وأضاف قريشى، أن باكستان ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تطبيق ذلك.

وأعلنت الحكومة الهندية يوم الاثنين 5/8/2019 إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير دستوريا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به وزير الخارجية الباكستاني من مكة المكرمة.

وأفاد وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان بأن الرئيس وقع مرسوما نافذا بتاريخ صدوره، نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهمالايا.

وكانت كشمير قد قسمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.