  • الإثنين ٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260323 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 17:14 الاقسام: منوعات  
كشفته زوجته وهو يدسّ السمّ في قهوتها

كشفته زوجته وهو يدسّ السمّ في قهوتها

سُجن رجل في بلدة ماكومب في ميشيغان لمدة شهرين بعد أن تبيّن أنّه كان يضع موادَّ سامّة في شراب زوجته، وفق ما ذكر موقع (مترو) البريطاني.

كانت تريز كوزلوفسكي مشتبهة بالأمر لأنّها كانت تشعر بالمرض في كل مرّة كان زوجها البالغ من العمر 22 عاماً يصنع لها القهوة. فوضعت كاميرات في منزلهما، ورأته وهو يضع ما تبيّن أنّه مضادات الهيستامين في مشروبها.

بدأ زوجها يسمّمها منذ عام 2018 حين قرّرا الطلاق. وقالت تيريز إن المشروب كان يشعرها بالتعب والمرض ويجعل الرؤية لديها غير واضحة. وتعتقد تريز أنّ زوجها كان يحاول قتلها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/3549 sec