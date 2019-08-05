سُجن رجل في بلدة ماكومب في ميشيغان لمدة شهرين بعد أن تبيّن أنّه كان يضع موادَّ سامّة في شراب زوجته، وفق ما ذكر موقع (مترو) البريطاني.

كانت تريز كوزلوفسكي مشتبهة بالأمر لأنّها كانت تشعر بالمرض في كل مرّة كان زوجها البالغ من العمر 22 عاماً يصنع لها القهوة. فوضعت كاميرات في منزلهما، ورأته وهو يضع ما تبيّن أنّه مضادات الهيستامين في مشروبها.

بدأ زوجها يسمّمها منذ عام 2018 حين قرّرا الطلاق. وقالت تيريز إن المشروب كان يشعرها بالتعب والمرض ويجعل الرؤية لديها غير واضحة. وتعتقد تريز أنّ زوجها كان يحاول قتلها.