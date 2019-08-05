|رقم الخبر: 260322
|تاريخ النشر: آب 05, 2019
|الوقت: 17:14
|الاقسام: منوعات
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أمريكية ترفض الاستجابة لمعاكسات مراهق.. والأخير يلقي طفلها من الطابق الثالث
رفضت أم أمريكية والتي كانت بصحبة طفلها، في نزهة داخل أحد المولات في الولايات المتحدة الأمريكية، معاكسة أحد المراهقين لها داخل المول، لتفاجئ برد فعل من المراهق بأخذ طفلها عنوة وإلقائه من الطابق الثالث أمام عينها، حسبما ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية.
وعلى الرغم من ذلك، أصيب الطفل فقط بكسور وخدوش ونزيف حاد إلا أنه لم يلق مصرعه، وحكمت المحكمة عليه بالسجن 19 عاما، حيث أثبتت الشرطة تكرار الشخص نفسه من عمل مضايقات للسيدات داخل المول، حتى وصلت في أحد المرات لمحاولة قتله أحد الأشخاص.
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