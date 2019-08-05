أمريكية ترفض الاستجابة لمعاكسات مراهق.. والأخير يلقي طفلها من الطابق الثالث رفضت أم أمريكية والتي كانت بصحبة طفلها، في نزهة داخل أحد المولات في الولايات المتحدة الأمريكية، معاكسة أحد المراهقين لها داخل المول، لتفاجئ برد فعل من المراهق بأخذ طفلها عنوة وإلقائه من الطابق الثالث أمام عينها، حسبما ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية.