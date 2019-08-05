مدهش ما يمكن العثور عليه أسفل الأرض، إذ تمتلك الأراضي قدرا كبيرا من الكنوز المدفونة تحت سطحها، سواء على عمق قريب أو كبير.

لكن عمال بناء في مدرسة ابتدائية بويلز، فوجئوا بالعثور على شيء غريب مدفون تحت أرض المدرسة، إذ تم العثور على بقايا تمساح مدفونة تحت ألواح الأرضية في مدرسة ابتدائية بويلز، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتعثر عمال البناء الذين يقومون بأعمال التجديد في روندا بجنوب ويلز بجثة تمساح متحللة، وهو ما أصابهم بدهشة كبيرة.

وتحوم التساؤلات والغموض حول كيف انتهى الأمر بالتمساح الضخم المفترس، الذي يبلغ طوله خمسة أقدام إلى هناك، حيث يكشف اكتشافه أن الشائعات التي استمرت لعقود من الزمن في المدرسة كانت حقيقة.

وقال مدير المدرسة الدكتور نيل بايك إنه على الرغم من أنه سمع شائعات عن الزواحف، التي ربما كانت حية أثناء وجودها في المدرسة، إلا أنهم تجاهلوها دائما باعتبارها (أسطورة قديمة).

وقال (سمعت قصة مفادها أن أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة قد دفنوا تمساحا تحت المدرسة في وقت ما بين الحربين العالميتين، اعتقدت أنها كانت خرافة قديمة ولم أكن ألاحظ الكثير حتى صباح الخميس عندما ذهبت للتحقق من أعمال البناء في المدرسة، إذ رأيت تمساحا موضوع على أرضية القاعة).