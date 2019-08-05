|رقم الخبر: 260318
|تاريخ النشر: آب 05, 2019
|الوقت: 15:35
|الاقسام: منوعات
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فيل يحطم قيوده ويهاجم قرية في الهند
حطم فيل في قرية بالهند، قيوده وهرب من معبد محلي، ودمر كل شيء في طريقه، مما أجبر سكان القرية على الفرار.
ووفقاً للسكان المحليين نقلت وكالات الأنباء، أن الفيل لم يحظى بالعناية المناسبة خصوصا في هذا الوقت من السنة حيث تزداد نسبة هرمون التستسترون في الجسم ويصبح الحيوان أكثر عدوانية. وحاول عمال المعبد بإعادته إلى مكانه لمدة ثلاث ساعات، وأنجزوا المهمة في النهاية.
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