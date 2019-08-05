اكتشف أصحاب (وعاء) أنه يمتلكون وعاء أثري وتاريخي، وهو ما أصابهم بالدهشة، إذ اكتشفوا أن الوعاء القابع بهدوء على أحد الرفوف بصمت، هو أثر صيني نادر يعود للقرن الثامن عشر، وتبلغ قيمته أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني.

وكان مالك القطعة، يجري مسحا لتقليص حجم منزله، وكان للمالك صديق يعمل في مزاد (باث سومرست)، الذي نظر إلى القطعة، واكتشف أنها تراث ملكي، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويرجع تاريخ الوعاء إلى الفترة ما بين عام 1722 إلى 1735، وقد عُثر على الوعاء النادر من عهد الإمبراطور الصيني يونج تشنج.

الوعاء الأثري، ذو اللونين الأزرق والأبيض، طار لمزاد علني عنيف، إذ بدأ سعر القطعة بحوالى 20 ألف جنيه استرليني، وتزايدات لـ30 ألف جنيه استرليني، ليباع بعشر أضعاف هذا الثمن بقيمة 200 ألف جنيه استرليني في النهاية.

وقال إيفان ستريت، البائع في مزاد (ألدريدجز أوف باث أن أصحاب الوعاء النفيس لم يكن لديهم أي فكرة عن القيمة الحقيقية للوعاء، لقد صادفت هذا الوعاء خلال مكالمة هاتفية روتينية إلى سيدة تعيش بالقرب من باث وتستعد لنتقليص حجم منزلها).

على الرغم من أنها لم تدرك هي أو أنا في البداية القيمة الكاملة للوعاء، فقد أدركت على الفور أنها قطعة رائعة، وتابع إيفان ستريت:(مالك الوعاء كان معجبا به، ويستخدمه لتزيين رفوف منزله).

وتابع (بمجرد إرسالها إلينا للبيع، تمكنت بعد ذلك من إجراء بحث كامل في الوعاء والتأكيد على أنه كان مثالاً حقيقياً ونادراً بشكل خاص على الخزف الصيني الإمبراطوري.

(مع اقتراب يوم البيع وتزايد الاهتمام بين التجار وجامعي العملات، كنا متأكدين تماماً من أننا يمكن أن نتوقع رقماً في المنطقة يتراوح بين 80 ألف و100 ألف جنيه إسترليني، ليباع فيما بعد بـ200 ألف جنيه استرليني).