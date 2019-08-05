يشارك فيلم «البرقوق الجبلي» من إخراج وإنتاج فريد هاشمي في القسم الدولي من مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي الثاني والثلاثين ممثلاً إيران في هذه التظاهرة الفنية التي تقام في الفترة 19 إلى 26 أغسطس/ اب الجاري في مدينة أصفهان وسط إيران.

فيلم «البرقوق الجبلي» (آلوهای وحشی) يروي قصة أهالي قرية نائية في محافظة فارس جنوب إيران يصعب الوصول إليها بسبب طريقها الوعرة وتفتقد القرية إلى الخدمات وأقل وسائل الراحة ويعيش الأهالي بصعوبة الذين لم يكونوا على دراية بضعف أعينهم ولم يروا الحياة بألوانها وأمجادها الحقيقية لسنوات وتبدأ القصة من خلال رواية كسر نظارة فتاة ريفية تدعى "كوثر" التي تواجه العديد من المشاكل للتعامل مع الواجبات في حياتها اليومية.

وقال مخرج العمل ان سيناريو الفيلم كتب على اساس قصة حقيقية مريرة حدثت في تلك القرية حيث قابلت هناك رجلاً عجوزًا فوجئ بغرابة بعد ارتداء النظارة وعندما فحصنا عيون الأهالي، عرفنا ان أكثرهم كانوا بحاجة إلى نظارات وكانوا غير مدركين بضعف عيونهم.

واوضح ان كتابة السيناريو استغرقت شهرين وتم تصوير العمل في ستة ايام بحضور الممثلين غير المحترفين المحليين بينهم محمدحسن کوثري، کوثر کوثري ، حسن کوثري ، سید علي حسیني ومحمد ابراهیم محمدي.