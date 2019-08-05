ويمثل الفيلم بمدة 14 دقيقة إيران في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان fifak التونسي لأفلام الهواة.

ويصور الفيلم قصة طفل يمتلك ثورا من فصيلة الثيران الأميركية، تربط الطفل صلة عاطفية وثيقة مع الثور، وهو الثور الوحيد في القرية، حيث يعيش الطفل على ما يدره عليه كراه للثور للتناسل مع أبقار القرية.

وتقام الدورة الـ34 من مهرجان التونسي في الفترة 28 يوليو حتى 6 من أغسطس الجاري في مدينة قليبية التونسية