وحول انطباعه عن الفيلم كتب مجيدي: إن «قصر شيرين» يتطرق لمضامين سامية كتقبل المسؤولية في المجتمع، وتوثيق الأواصر العائلية، وتجنب مساوئ الأخلاق، وفي النهاية يدرس المكانة القيمة للمرأة، وهو يطرح هذه المضامين مع متلقيه في أجواء حميمية وصادقة، ومن دون أي تزويق.

تعزيز الأخلاق والإنسانية كان يتمتع دوما بأهمية عالية في السينما الإيرانية، وأعتز بأن هذا المصباح أكثر نوراً في أعمال بعض زملائي.

إن روح الفيلم تسعى لسوق المجتمع نحو العيش الأسمى، ويخرج ميركريمي من هذا الامتحان بنجاح ومرفوع الرأس.

الفيلم وبإلمام كامل ينقي فكر المشاهد من المرارة والشوائب، ويهديه حلاوة الحياة السامية. فيلم «قصر شيرين» مليء بالتفاصيل النادرة التي ميركريمي لوحده من يستطيع التغلب عليها.

ويمثل في الفيلم كل من حامد بهداد وجيلا شاهي وأكبر آئين وآزاده نوبهار ومحمد أشكان فر ومحمد عسكري ويونا تدين ونيوشا علي بور وبابك لطفي خوجه باشا وزهير ياري.

و«قصرشیرین» يعد الفيلم التاسع في سجل ميركريمي الفني، وهو من تأليف محسن قرائي ومحمد داوودي على اساس فكرة قدمها رضا ميركريمي.