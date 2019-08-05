  • الإثنين ٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260311 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: ثقافة وفن  
أول مصحف طبع في مكة المكرمة

أول مصحف طبع في مكة المكرمة

نشرت الصفحة الرسمية لـ «دائرة الملك عبدالعزيز» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة لأول مصحف طبع في مكة المكرمة، وترجع الصورة إلى عهد الملك عبدالعزيز في عام 1369هـ و 1949م.

يذكر أن طباعة المصحف الشريف في السعودية تعود إلى عام 1369هـ عندما ظهر المصحف المعروف بمصحف مكة المكرمة، الذي طبعته شركة مصحف مكة المكرمة.

وكانت الشركة قد اشترت مقراً لها في مكة المكرمة، واشترت آلة طباعة حديثة من أميركا، يمكن أن يطبع فيها المصحف الشريف بأحجام مختلفة، واتفقت مع مهندسين فنيين لتركيبها.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/3204 sec