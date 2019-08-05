نشرت الصفحة الرسمية لـ «دائرة الملك عبدالعزيز» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة لأول مصحف طبع في مكة المكرمة، وترجع الصورة إلى عهد الملك عبدالعزيز في عام 1369هـ و 1949م.

يذكر أن طباعة المصحف الشريف في السعودية تعود إلى عام 1369هـ عندما ظهر المصحف المعروف بمصحف مكة المكرمة، الذي طبعته شركة مصحف مكة المكرمة.

وكانت الشركة قد اشترت مقراً لها في مكة المكرمة، واشترت آلة طباعة حديثة من أميركا، يمكن أن يطبع فيها المصحف الشريف بأحجام مختلفة، واتفقت مع مهندسين فنيين لتركيبها.