انتشر كتاب «أحبك دمشق» الذي تناول عدة قصص صغيرة حول الحرب السورية وسلط الضوء عن «المدافعين عن الحرم» وقامت دار النشر «شهيد كاظمي» بنشر ذلك الكتاب.

أن كتاب «احبك دمشق» عبارة عن محاولة من كتّاب شباب حاولوا إيجاد إرتباط عميق بين الحرب والإعتقادات الدينية والأدبيات.

يحتوي الكتاب على 10 قصص لعشرة كتاب شباب الذين عايشوا داعش، ويطفو على تلك القصص سمة التنوع.

وحاولت القصص أن تتلوا الوقائع والحوادث بشكل عاطفي، وان تعرض جزءاً من تلك الازمة، وان تبرز إحساس التعاطف والمواساة.

وتم تسليط الضوء بشكل عام على النساء. ومما جاء في القصص، دمشق والدفاع عن الحرم، الحرب السورية الداخلية، اسر النساء والأطفال من قبل داعش، المستشارون الإيرانيون، لواء فاطميون، والهجوم الإرهابي على مجلس النواب الإيراني، جميعها محاور من قصص ذلك الكتاب.

وتعاون على هذه القصص كلاً من أفسانة كودرزي، سارة إسماعيلي، سيدة زهرا طباطبائي، سيدة اسماء هاشمي، رقية بابايي، سيدة طاهر موسوي، زهرة اخلاقي، زينب بخشايش، صديقة شاهسون، وسيدة نفيسة محمدي.