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رقم الخبر: 260307 تاريخ النشر: آب 05, 2019 الوقت: 15:37 الاقسام: سياحة  
مضيق ليتون في قرية دلهي بمدينة ديشموك
جبالها الخضراء وشلالاتها الزاخرة بالمياه العذبة

مضيق ليتون في قرية دلهي بمدينة ديشموك

يقع مضيق ليتون في قرية دلهي بمدينة ديشموك بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد الايرانية جنوب غربي البلاد وهو يعتبر أحد المعالم الطبيعية والبكر في منطقة دلهي أوماغ التابعة للمحافظة.

وتستقطب المياه الجارية الباردة في هذا المضيق بموسم الصيف العديد من سياح المحافظات المجاورة اليها حيث أصبحت وجهة مثالية لرواد الطبيعة.

وتعد محافظة كهكيلوية وبوير أحمد بسهولها ومراتعها الشاسعة وجبالها الخضراء الشاهقة وشلالاتها الزاخرة بالمياه العذبة وآثارها التي تضرب بجذورها في قلب تأريخ البشرية، مثالاً حياً لامتزاج التاريخ بالطبيعة.

ويمكن للمكتشفين ومحبي الطبيعة شد الرحال إليها خاصة في فصلي الربيع والصيف لكون أجوائه معتدلة ومياهه عذبة لاستطلاعها عن كثب والتلذذ بمناظرها الطبيعية والجغرافية الفريدة من نوعها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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