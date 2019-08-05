توصل خبراء في جامعة (إعداد المدرسين) بطهران الى تصنيع جيل جديد من الصلب النانوي بهدف استخدامه في قطاع صناعة السيارات والمعدات المنزلية.

وقال محسن عسكري بيكاني خريج مرحلة الدكتوراه في جامعة (إعداد المدرسين) حول رسالته: إن الهدف هو إنتاج فولاذ عالي القوة والمتانة باستخدام تقنية النانو بحيث تكون طريقة إنتاجه مشابهة تماماً لطريقة إنتاج الصلب الصناعي التقليدي.

وأضاف: إن الفولاذ الذي يتم تصنيعه باستخدام جزيئات ثانوية متناهية الصغر بتوزيع متجانس وموحد للغاية قد زاد من القوة والاستطالة في نفس الوقت.

وتابع: إن الصلب الجديد يمكن استخدامه في تصنيع هياكل ومعدات خفيفة الوزن ولكنها قوية كقطاعات صناعة السيارات ، وبناء السفن ، والأجهزة المنزلية والصناعات العسكرية.

وأشار الباحث أيضاً إلى التعاون الأكاديمي مع إحدى جامعات أستراليا ، قائلاً إن المرحلة التالية من الجهود تتمثل ببيع التقنية أو الإنتاج من خلال شراكة مع شركة مصنعة حيث تم التفاوض بشأنها.

ولفت الى انه في هذا المشروع ، بعد صب العينة في القالب ، تم إجراء المعالجة الحرارية في نطاق درجات حرارة عالية نسبياً لمدة ساعتين ، وفي عدد من العينات ، تم إجراء عملية التلدين الثانوي عند 700 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ولتحسين الخواص الميكانيكية للعينات ، تم استخدام عمليات الدرفلة على الساخن بالإضافة إلى المعالجة الحرارية.