*أول تعليق من حزب البشير على اتفاق "الوثيقة الدستورية" السوداني

وقع ممثلو المجلس العسكري الحاكم وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان، الأحد.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، إن "اتفاق الأحد يؤكد انتصار الإرادة الوطنية، والنتيجة لا غالب ولا مغلوب". وأضاف المسؤول العسكري الشهير باسم "حميدتي": "سنقتص قصاصا عادلا من كل من أجرم في حق الوطن والمواطن".

واعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، التوقيع على الإعلان الدستوري يمثل لحظة تاريخية للسودان، ويفتح صفحة جديدة في البلاد.

وقال المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، إن التوقيع على الوثيقة يجسد التلاحم بين الجيش والشعب في السودان.

كما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي للسودان، أن التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعت الأطراف عليها، الأحد، بالأحرف الأولى، سيكون في 17 آب/ أغسطس الجاري.

وقال ولد لبات خلال مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى إن "الاتحاد الأفريقي سيكون معكم يوم السابع عشر من أغسطس، عندما توقعون على الوثيقة التوقيع النهائي"، مضيفا أن "التوقيع النهائي سيحضره رئيس المفوضية الأفريقية".

وكان الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده في الساعات الأولى من صباح، السبت، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المعارضة اتفقا على وثيقة دستورية كاملة تمهد للتوصل لحكومة انتقالية في البلاد.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

كما أوضح المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمد درير، أن الاتفاق يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي يحقق المساواة للجميع.

وتابع درير: "الوثيقة الدستورية تؤسس للفترة الانتقالية التي سيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المسلحة. أظهرنا للعالم أجمع أن الأفارقة يستطيعون حل مشاكلهم بحلول أفريقية دون تدخل خارجي.

وأوضحت المصادر أن تشكيل مجلس السيادة سيعلن يوم 18 أغسطس الجاري، فيما يعين رئيس الوزراء يوم 20 من الشهر ذاته، وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام.

أما أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء بالسودان، فسوف يعقد في الأول من سبتمبر، حسب المصادر ذاتها.

وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توصلا إلى اتفاق تقاسم السلطة "انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال"، حسب تعبير رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وأكد الوسيط الإثيوبي الخاص للسودان، محمود درير، أن الاتحاد الأفريقي هو الضامن للاتفاق في السودان، وأن جامعة الدول العربية داعم مهم لهذه المرحلة، للمشاركة في بناء سودان جديد.

واتفق المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.

إلى ذلك أصدر حزب المؤتمر الوطني السوداني، الحاكم سابقا في فترة رئاسة عمر البشير، أول تعليق على اتفاق المجلس العسكري السوداني والمعارضة على "وثيقة دستورية" تمهد للمرحلة الانتقالية في البلاد.

ووصف حزب البشير في بيان نشرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية وثيقة الإعلان الدستوري، التي اتفق عليها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أنها "ثنائية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية للبلاد".

وأشار البيان إلى أن الوثيقة "تعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية، وستشوبها ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية".

وتابع" تجاوزت الوثيقة الدستورية، دستور 2005، الذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء".

ومضى بيان حزب البشير بقوله "على خلاف تأكيد دستور 2005 على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، نجد أن الاتفاق سكت عن ذلك، تاركا المجال واسعا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة هي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه".

وأشار الحزب إلى أن" الاتفاق عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى نظام برلماني بدون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب، بما ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام دكتاتوري مستبد".

وأكد الحزب أن" أية وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل الواضح بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري لهي وثيقة لا تستحق الإطلاع عليها، فضلا عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة".

وقال حزب المؤتمر إن الاتفاق "يمضي في ذات النهج الدكتاتوري في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها".

ووصف البيان ذلك بأنه" تجاوز وعزل واضح للعديد من القوى السياسية الوطنية ذات التاريخ العريق والدور الوطني البارز، بخلاف ما هو متعارف عليه في الفترات الانتقالية ومهامها".

وحمل حزب المؤتمر الوطني "المجلس العسكري، الذي يتولى مقاليد الأمور في البلاد، مسؤولية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية".

وأكد حزب البشير عدم رغبته بالمشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية، بسبب ما أطلق عليه "اعتبارات معروفة".

واستدرك "لكننا في ذات الوقت نؤكد أننا سنمد أيادينا بيضاء لكل من يعمل لمصلحة البلاد العليا، وسنكون ضد أي قوة تهدف للنيل من استقلال البلاد واستقرارها".