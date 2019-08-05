رحبت الولايات المتحدة، الأحد، بنبأ إعلان وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب شمال- غرب سوريا، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء الهجمات على المدنيين والبنية التحتية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: أن "الولايات المتحدة ترحب بنبأ إعلان وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، لكن الأهم من ذلك، هو وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية".

كما عبرت وزارة الخارجية عن تقديرها لجهود تركيا وروسيا، وقالت بهذا الصدد: "نقدر بشدة الجهود التي تبذلها تركيا وروسيا، والعمل معا لاستعادة اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقا عليه في سوتشي في سبتمبر 2018".

وأكدت وزارة الخارجية، أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا وأنه من الضروري مواصلة المفاوضات في المحافل الدولية، بما في ذلك جنيف.

وتعتبر تركيا، إلى جانب روسيا وإيران، الضامن لعملية السلام في سوريا، حيث يستمر النزاع المسلح من آذار/مارس 2011.

وكان الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، قد توصلا في 17 من أيلول/سبتمبر 2018، خلال قمة عقدت في سوتشي، إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين المتطرفين من هناك، بما فيهم مسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا).

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، وأكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا]. إجمالا، وفقًا لبيانات مختلفة، يوجد حوالي 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.

من جهته أعلن زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني أنّ فصيله "لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في شمال غرب سوريا".

وشدّد الجولاني على رفض الجبهة دخول قوات مراقبة روسية إلى المنطقة العازلة كما ينُص عليه اتفاق أستانة.

يذكر أنّ جبهة النصرة وحلفاؤها بدأوا بتجنيد أسرى سجونهم في حملة أطلقتها تحت اسم حملة "الخندق" لحفر الخنادق وإقامة التحصينات في مناطق انتشارها في الشمال السوري ولمواجهة تقدم الجيش في ريف حماة الشمالي.

على المستوى الميداني ضبطت الجهات المختصة خلال مواصلتها أعمال تأمين المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب صواريخ تاو أمريكية الصنع وطائرة استطلاع “فانتوم 4” مسيرة ورشاشات وبنادق متنوعة وأكثر من 200 ألف طلقة.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا أنه ” من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة في المنطقة الجنوبية لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم تم ضبط مستودع من مخلفات التنظيمات الإرهابية يحوي أكثر من 200 ألف طلقة رشاش وبنادق متنوعة وأسلحة وقذائف وصواريخ” تاو” أمريكية الصنع مع قواعد إطلاقها وطائرة استطلاع مسيرة من نوع “فانتوم 4″ مزودة بأجهزة بث مباشر وتصوير ليلي”.

وبين المصدر أنه من بين المضبوطات “رشاشات 23 مضادة للطيران وبنادق آلية حربية متنوعة وقذائف “آر بي جي” متفجرة وحرارية ومدافع هاون مع عدد كبير من قذائفها وحشواتها وقذائف دبابة متفجرة وخارقة للدروع إضافة إلى قنابل يدوية ومناظير ليلية تعمل بالأشعة تحت الحمراء من نوع “غوغل”.

وتظهر كميات الأسلحة التي يتم العثور عليها حجم الدعم الكبير والمباشر الذي كانت تتلقاه المجموعات الإرهابية من الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي وبعض الأنظمة الإقليمية عبر غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات مشتركة لإدارة وتنسيق العدوان على الدولة السورية وشعبها.

*أسماء الأسد تجتاز "رحلة من العمر" وتعلن عن شفائها

في سياق غير متصل أذهلت السورية الأولى الجميع باصرارها على مواصلة عملها بالنشاط ذاته الذي عُرف عنها قبل إصابتها

وفي تصريحها الإعلامي الأول منذ إعلان الرئاسة السورية إصابتها بسرطان الثدي قبل عام، أكدت الأسد أنها شفيت تماماً، وأن رحلتها مع المرض الخبيث انتهت بكل تعبها وألمها وسلبياتها وحتى إيجابياتها.

ورغم أن الأسد لم تتوارَ عن الأنظار طيلة مراحل خضوعها للعلاج، إلا أنها تحدثت للمرة الأولى عن مرضها، وكشفت الجانب الشخصي والإنساني لهذه التجربة.

تقول الأسد عن اكتشافها للمرض، أنها كانت لحظة تحدي، لم يكن سهلاً في البداية على عائلتها وأبنائها، إلا أنهم استطاعوا تحمل المسؤولية بكل نضج، ولفتت إلى أن الكشف المبكر والدوري هو "ألف- باء" الصحة، وليس من المنطقي أن تكون داعمة لحملات الكشف المبكر وتشجيع السيدات للقيام بالكشف المبكر، في حين تهمله، واستغلت الفرصة لإعادة حث السيدات للقيام بالكشف الدوري.

وكشفت عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد أنها وجدت في إصابتها بالسرطان فرصة أن تكون حالة حية أمام الناس، لتوعيتهم والخروج بالمرض من دائرة الخوف والرعب، إلى دائرة المواجهة التحدي والنجاة، والخروج به من دائرة الخجل الذي يصيب أي سيدة يتساقط شعرها وتصاب بسرطان الثدي، لدائرة الإعلان عن كل المراحل تقريباً، وبذلك تكون قد قدمت نموذجاً إيجابياً، ممكن أن يفيد غير سيدات مصابات بالتأقلم مع وضعهن.

وأكدت أن رغم كل العقوبات والحصار، ورغم الاستهداف الممنهج للكوادر والمنشآت الطبية، فإن الحد الأدنى الضروري من العلاج متوفر، والأطباء متفانيين ضمن الإمكانيات المتاحة، لكن هذا الواقع بحاجة لتطوير وتحديث، وببعض الأماكن بحاجة لحلول جذرية، لذلك اعتمدت الحكومة السورية مؤخراً الخطة الوطنية لعلاج السرطان.

طوال فترة خضوعها للعلاج، أذهلت السورية الأولى التي ترعى وتشرف على الكثير من المؤسسات التنموية والأهلية الجميع باصرارها على مواصلة عملها بالنشاط ذاته الذي عُرف عنها قبل إصابتها، وقالت إنه ربما توقعات الناس عن أن نشاط وحركة مريض سرطان تصبح أخف، هو ما عطى الانطباع لهم بأنها ازدادت نشاطاً بعد المرض، رغم أن نشاطها هو ذاته.

وفي آب/أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم سرطان الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

وعن قرارها بالخضوع للعلاج في سوريا، قالت الأسد إنه من الطبيعي أن يخضع الإنسان للعلاج ببلاده وليس العكس، معربة عن افتخارها بأنها تلقت العلاج في المشفى العسكري إلى جانب جرحى الجيش السوري "الذين كانوا ربما قبل ساعات أو أيام على خطوط النار للدفاع عن البلاد".

ما لبث اللقاء التلفزيوني أن ينتهي، حتى ضجت صفحات السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور السورية الأولى، مهنئين إياها على الشفاء، وتمنين لها دوام الصحة.