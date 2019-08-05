شنت قوات العدو الصهيوني، الأحد، سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش طالت منازل فلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو اقتحمت بلدة قباطية جنوب غرب جنين، واعتقلت 3 شبان من منازلهم.

كما داهمت قوات العدو عدة منازل قرية العيساوية في القدس وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت شابين أثناء مرورهما على حاجز مخيم شعفاط.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.

هذا واقتحم 84 مستوطنًا صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة العدو.

وقال مصدر بدائرة الأوقاف الاسلامية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم اقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بالجهة الشرقية من الأقصى المبارك.

في سياق آخر بدأ جيش العدو الصهيوني، الأحد، مناورة لسلاح البحرية بمشاركة 10 أساطيل أجنبية لمحاكاة سيناريو "عمليات إغاثة حال وقوع هزة أرضية قوية".

ووفقا لوكالة "صفا" قال المتحدث باسم جيش العدو إن المناورة ستجري في الشمال في ميناء مدينة حيفا المحتلة، مشيرا الى أن 10 أساطيل أجنبية ستشارك في المناورة.وأضاف أنه سيتم ملاحظة حركة مكثفة لطائرات الهليكوبتر وسفن جيش العدو والسفن الأجنبية، مؤكدًا أن التمرين خطط له مسبقًا ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.ومن المتوقع أن تنتهي المناورات البحرية يوم الخميس المقبل.