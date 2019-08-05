  • الإثنين ٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260262 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:59 الاقسام: عربيات  
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية
العدو الصهيوني يبدأ مناورة بحرية بمشاركة 10 أساطيل أجنبية

قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

*عشرات المستوطنين الصهاينة يدنسون الأقصى المبارك

شنت قوات العدو الصهيوني، الأحد، سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش طالت منازل فلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات العدو اقتحمت بلدة قباطية جنوب غرب جنين، واعتقلت 3 شبان من منازلهم.

كما داهمت قوات العدو عدة منازل قرية العيساوية في القدس وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت شابين أثناء مرورهما على حاجز مخيم شعفاط.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.

هذا واقتحم 84 مستوطنًا صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة العدو.

وقال مصدر بدائرة الأوقاف الاسلامية، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد واستمعوا إلى شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم اقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بالجهة الشرقية من الأقصى المبارك.

في سياق آخر بدأ جيش العدو الصهيوني، الأحد، مناورة لسلاح البحرية بمشاركة 10 أساطيل أجنبية لمحاكاة سيناريو "عمليات إغاثة حال وقوع هزة أرضية قوية".

ووفقا لوكالة "صفا" قال المتحدث باسم جيش العدو إن المناورة ستجري في الشمال في ميناء مدينة حيفا المحتلة، مشيرا الى أن 10 أساطيل أجنبية ستشارك في المناورة.وأضاف أنه سيتم ملاحظة حركة مكثفة لطائرات الهليكوبتر وسفن جيش العدو والسفن الأجنبية، مؤكدًا أن التمرين خطط له مسبقًا ويهدف إلى الحفاظ على استعداد القوات.ومن المتوقع أن تنتهي المناورات البحرية يوم الخميس المقبل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القدس المحتلة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 15/2061 sec