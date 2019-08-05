أشارت مساعدة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية، رانيا أحمد، الى تدوين قانون الاستثمار السوري الجديد، وقالت: أولويتنا هي استقطاب الاستثمارات الايرانية في مرحلة إعادة الإعمار .

وأضافت رانيا، الذي كانت تتحدث في ملتقى "التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية بسوريا" الذي انطلقت أعماله في طهران أمس الأحد: يجب علينا توفير الظروف بحيث نتغلب على ما حصل من تداعيات سلبية خلال الحرب على سوريا ومنها الحصار .

وبيّنت أن في مجال إعادة الإعمار هناك ثلاث مراحل هي الإغاثة وتحسين الأوضاع والتنمية في الأولى يجب التعرف على التحديات، والثانية رسم الأفق لمستقبل سوريا، والثالثة سن القوانين لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت: هناك العديد من المشاريع التي تم طرحها في إطار قانون الاستثمار الجديد ودعت المستثمرين الايرانيين الحاضرين في الملتقى الاستفادة من هذه الفرصة لأن الأولوية لهم في إعادة الإعمار. ونوهت الى أن الأولوية في المجال التجاري هي للسلع الايرانية.

تقديم تسهيلات للشركات الإيرانية

من جانبه، أعلن السفير السوري في طهران، ان بلاده تضع الشركات الايرانية على رأس برامجها وستقدم تسهيلات لها للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية.

وأوضح عدنان محمود، في كلمته بالملتقى، ان الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الجانبين في إطار الدورة الـ14 لاجتماع اللجنة العليا التي ترأسها نائب الرئيس الايراني ورئيس الوزراء السوري، تقدم القطاع الخاص بصفة شريك أساسي في المشاريع الاستثمارية السورية.

ودعا محمود الشركات الايرانية للمشاركة بالدورة الـ16 لمعرض دمشق الدولي الذي سينطلق في بعد 3 أسابيع. وشدد على أن ايران شريك استراتيجي لسوريا، وستساهم في عملية إعادة الإعمار كمساهمتها في دحر الارهابيين.

مسؤول: سوريا أفضل فرصة للإستثمار والتجارة

من جهته، أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، ان سوريا أفضل فرصة للاستثمار والتجارة، ويتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وأوضح محمد رضا مودودي، في تصريح في ملتقى، ان ايران تفتخر بلعب دور في إعادة إعمار وتحديث هذا البلد. وأشار الى أن المنظمة وبمساعدة المسؤولين عن إعادة الإعمار، تسعى لتقديم أفضل الفرص الاستثمارية والتجارية للمستثمرين.

وبيّن مودودي ان المنظمة تستهدف تسهيل التجارة وحتى إبرام مذكرة تجارة حرة مع دمشق، بغية إيجاد ركيزة تفضي الى التنمية التجارية بأقل المصاريف. ودعا للإفادة من سوريا لتوفير احتياجات ايران الداخلية، بهدف إبقائها كسوق تجارية مستدامة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم الملتقى من قبل مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات في سورية وشركة بارس رستاك الإيرانية للمعارض والمؤتمرات الدولية.