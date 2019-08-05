أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، في إجتماع مشترك مع وزير الاقتصاد في جمهورية آذربايجان، عن تحديد مسار إنشاء خط سكك حديد رشت-آستارا (إيران) - آستارا (آذربايجان) وتجهيز ورشة البناء للمشروع، وقال: نتوقع من جمهورية آذربايجان أن تفي بإلتزاماتها للإسراع في تنفيذ المشروع.

ووفقاً لتقرير وزارة الطرق وبناء المدن أمس الأحد، فان لقاء وزير الطرق الايراني محمد إسلامي ووزير الاقتصاد بجمهورية آذربايجان شاهين مصطفى أوف، قد عقد في فندق إسبيناس في طهران بمشاركة سفيري كلا البلدين وعدد من المسؤولين.

وبحث الطرفان متطلبات التعاون والتمويل والمعدات لسكة حديد رشت - آستارا، وتم الاتفاق على أن تقوم جمهورية آذربايجان بتحديد شركة معتمدة لتشكيل شركة إيرانية-آذربايجانية مشتركة لتسريع العمل قبل إجتماع سوتشي وذلك نظراً لتحديد ايران شركتها الخاصة لبناء سكك حديد رشت - آستارا.

وصرح وزير الطرق وبناء المدن الايراني: إنه تم تحديد مسار إنشاء خط سكة حديد رشت - آستارا، ومن المتوقع أن تتخذ جمهورية آذربايجان إجراء فورياً فيما يتعلق بإلتزاماتها تجاه المشروع. كما أعلن إسلامي إستعداده لإعادة إطلاق قطار نخجوان - مشهد، حيث رحب وزير الاقتصاد في جمهورية آذربايجان بهذا الاقتراح.

كما قدم وزير الاقتصاد في جمهورية آذربايجان توضيحات حول حركة أسطول جمهورية آذربايجان وأسعار الوقود والرسوم المستلمة من أسطول الشحن العابر (الترانزيت)، حيث اقترح وزير الطرق وبناء المدن تشكيل فريق عمل مشترك بحضور رؤساء منظمات النقل والخبراء في البلدين ذات الصلة لبحث القضايا والمشاكل واتخاذ الإجراءات المناسبة.

واقترح مصطفى أوف إطلاق خط لحمل المسافرين عبر البحر من موانئ جمهورية آذربايجان إلى مختلف الموانئ في شمال البلاد من قبل جمهورية آذربايجان، حيث رحبت إيران بهذا المقترح. واعتبر ان بناء وتشغيل خط سكة حديد رشت - آستارا مهم من حيث كونه يقع على ممر الشمال – جنوب، وقال: ان حجم الشحن في ممر الشمال - جنوب زاد ثماني مرات مقارنة بالسنة الأولى، ونما بنسبة 63% خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، أعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني استعداد طهران لرفع مستوى تعاونها مع باكو من خلال إنشاء شركات صناعية مشتركة.

وخلال استقباله وزير الاقتصاد الآذربايجاني شاهين مصطفى أوف، نوه رضا رحماني الى البرامج المشتركة للتعاون بين البلدين في مختلف الحقول الصناعية. وأضاف: ان التوافقات الحاصلة في مجالات صناعة السيارات وإنتاج قطع الغيار والأدوية وإنشاء منطقة صناعية مشتركة يمكن تفعيلها على وجه السرعة في ظل اهتمام جاد من الطرفين.

وأشار رحماني الى النمو الجيد للعلاقات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، وقال: ان ايران لها الاستعداد اللازم لرفع مستوى تعاونها مع جمهورية آذربايجان من خلال إطلاق مشاريع صناعية مشتركة؛ وفي هذا السياق يمكن الإشارة الى المشروع المشترك لصناعة السيارات بين البلدين كأنموذج للتعاون الاقتصادي بين الطرفين. ولفت إلى إجراءات الجانب الايراني في الإسراع بالمشروع المشترك لإنتاج الحافلات والشاحنات بين البلدين. وأضاف: ان ايران تمتلك طاقات ممتازة في مجال صناعة الأدوية وصادراتها، حيث بالإمكان إتخاذ إجراءات أكثر تأثيراً لتطوير التعاون بين البلدين فيه.