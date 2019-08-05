أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، مساء السبت، أن وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني تمكنتا من القضاء على مسلحين إثنين في جبل عرباطة من ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد.

حركة النهضة تؤجل الإعلان عن موقفها بشأن مرشحها الرئاسي إلى الثلاثاء المقبل

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، أن القضاء على الإرهابيين كان في إطار عملية أمنية استباقية لا تزال متواصلة.

وكان وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، كشف الخميس الماضي، في تصريحات إعلامية، عن إحباط عدة محاولات إرهابية استهدفت منشآت حيوية، منها مطار تونس قرطاج.

قررت حركة النهضة تأجيل الإعلان عن موقفها بشأن مرشحها الرئاسي إلى الثلاثاء المقبل على أقل تقدير.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني قال إن المجلس سيعلن اليوم عن المترشح الذي اختارته الحركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

الهاروني أكد أن الحركة لن تكون محايدة في هذه الانتخابات وسيكون لها مرشح إما من داخلها أو من خارجها، موضحا أنها ستحرص على أن يدعم اختيارها الشراكة والوفاق.