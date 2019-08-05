  • الإثنين ٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260256 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:57 الاقسام: عربيات  
تونس.. القضاء على إرهابيين مسلحين في عملية أمنية إستباقية
حركة النهضة تؤجل الإعلان عن موقفها بشأن مرشحها الرئاسي إلى الثلاثاء المقبل

تونس.. القضاء على إرهابيين مسلحين في عملية أمنية إستباقية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، مساء السبت، أن وحدات مشتركة من الجيش والحرس الوطني تمكنتا من القضاء على مسلحين إثنين في جبل عرباطة من ولاية قفصة، جنوب غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، أن القضاء على الإرهابيين كان في إطار عملية أمنية استباقية لا تزال متواصلة.

وكان وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، كشف الخميس الماضي، في تصريحات إعلامية، عن إحباط عدة محاولات إرهابية استهدفت منشآت حيوية، منها مطار تونس قرطاج.

قررت حركة النهضة تأجيل الإعلان عن موقفها بشأن مرشحها الرئاسي إلى الثلاثاء المقبل على أقل تقدير.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني قال إن المجلس سيعلن اليوم عن المترشح الذي اختارته الحركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

الهاروني أكد أن الحركة لن تكون محايدة في هذه الانتخابات وسيكون لها مرشح إما من داخلها أو من خارجها، موضحا أنها ستحرص على أن يدعم اختيارها الشراكة والوفاق.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: تونس ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/5612 sec