أكد المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الايرانية بيع شحنة بحجم 5 آلاف طن بنزين أوكتان95 عبر السوق التصديرية للبورصة، وذلك للمرة الأولى إثر تحقيق الإكتفاء الذاتي لهذا المنتج الاستراتيجي.

وأوضح حسيني، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان الشحنة بيعت بقيمة 6ر630 دولار للطن الواحد، إرتفاعاً عن 581 دولار للسعر الأساس المحدد من قبل شركة النفط الوطنية الايرانية. وأشار الى أن السعر المحقق جاء عبر تنافسية ما يظهر جودة البنزين المعروض.

يشار الى أن شركة النفط الوطنية الايرانية كانت قد باعت الأسبوع الماضي، ببورصة الطاقة أول شحنة تصديرية من البنزين أوكتان 91 بقيمة 581 دولار للطن وتوجهت الى أفغانستان.