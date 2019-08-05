  • الإثنين ٣ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260255 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:44 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر 5 آلاف طن بنزين أوكتان95 عبر بورصة محلية
لأول مرة..

إيران تصدّر 5 آلاف طن بنزين أوكتان95 عبر بورصة محلية

أكد المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الايرانية بيع شحنة بحجم 5 آلاف طن بنزين أوكتان95 عبر السوق التصديرية للبورصة، وذلك للمرة الأولى إثر تحقيق الإكتفاء الذاتي لهذا المنتج الاستراتيجي.

وأوضح حسيني، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان الشحنة بيعت بقيمة 6ر630 دولار للطن الواحد، إرتفاعاً عن 581 دولار للسعر الأساس المحدد من قبل شركة النفط الوطنية الايرانية. وأشار الى أن السعر المحقق جاء عبر تنافسية ما يظهر جودة البنزين المعروض.

يشار الى أن شركة النفط الوطنية الايرانية كانت قد باعت الأسبوع الماضي، ببورصة الطاقة أول شحنة تصديرية من البنزين أوكتان 91 بقيمة 581 دولار للطن وتوجهت الى أفغانستان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3908 sec