عقد وزراء خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ومصر، سامح شكري، والعراق، محمد علي الحكيم، في العاصمة بغداد الأحد، مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع ثلاثي لمتابعة نتائج قمة ثلاثية عقدت في القاهرة في أذار/مارس الماضي.

وأفاد مصدر محلي إن الاجتماع بدأ الساعة 2 بعد ظهر الأحد لبحث دعم العراق والتأكيد على دعم الاستثمار وتطوير قطاع الطاقة وإعادة الإعمار، وتعزيز مناطق صناعية مشتركة وتعاون ثقافي.

وتحدث المصدر عن مؤشرات بأن الوزراء سيتفقون على عقد اجتماع في عمّان لمناقشة تنفيذ اتفاقيات قمة القاهرة واجتماع الأحد.

من جانبها وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، إن الاجتماع الثلاثي يبحث أيضا "مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار".

وكانت القمة الثلاثية التي شارك فيها الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أكدت "أهمية المضي قدما لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، وأهمية الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي وتكامل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية".