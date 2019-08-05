قال المشرف على الدائرة العامة لجمرك بازرغان: ان قيمة السلع المصدرة من حدود بازرغان سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة ثلاثة أضعاف.

وقال صادق نامدار، السبت: تم تصدير ۷۲ ألفاً و۷۰۳ طناً من السلع بقيمة مليارين و826 مليون ريال خلال العام الجاري من جمرك بازرغان، حيث شهد نمواً بنسبة 13 بالمائة من ناحيتي القيمة والزنة قياساً مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضاف: ان السلع المصدرة شملت المنتجات الزراعية والبتروكيمياوية والأحجار والفلزات، حيث تم تصديرها الى تركيا وجورجيا وسوريا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وبلجيكا وصربيا وألمانيا.