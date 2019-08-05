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رقم الخبر: 260250 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:33 الاقسام: رياضة  
ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو

ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو

أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو تصنيف الأفضل في الباراتكوندو لشهر اغسطس 2019 وتصدر القائمة ثلاثة لاعبين من إيران .

وبحسب التصنيف، تصدرت اللاعبة الإيرانية «مهتاب نبوی» بحصولها على 110 نقاط  في الوزن 58 - كغم و«سعید صادقیان‌ بور» في الوزن 61 - كغم بحصوله على 298 نقطة واللاعب «احمد نریمانی»  في الوزن 75+ كغم ب 245.60 نقطة.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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