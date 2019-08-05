وبحسب التصنيف، تصدرت اللاعبة الإيرانية «مهتاب نبوی» بحصولها على 110 نقاط في الوزن 58 - كغم و«سعید صادقیان‌ بور» في الوزن 61 - كغم بحصوله على 298 نقطة واللاعب «احمد نریمانی» في الوزن 75+ كغم ب 245.60 نقطة.