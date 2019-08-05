|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 260250
|تاريخ النشر: آب 04, 2019
|الوقت: 17:33
|الاقسام: رياضة
|
ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو
أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو تصنيف الأفضل في الباراتكوندو لشهر اغسطس 2019 وتصدر القائمة ثلاثة لاعبين من إيران .
وبحسب التصنيف، تصدرت اللاعبة الإيرانية «مهتاب نبوی» بحصولها على 110 نقاط في الوزن 58 - كغم و«سعید صادقیان بور» في الوزن 61 - كغم بحصوله على 298 نقطة واللاعب «احمد نریمانی» في الوزن 75+ كغم ب 245.60 نقطة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر