ارتقت أول مواجهة على الإطلاق بين نيك كيريوس وستيفانوس تيتيباس إلى مستوى التوقعات ليل السبت إذ أنقذ اللاعب الأسترالي نقطة لخسارة المباراة في طريقه لفوز ممتع 6-4 و3-6 و7-6 والتأهل إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة للتنس.

ويلتقي اللاعب الأسترالي صاحب ضربات الإرسال القوية في النهائي يوم الأحد مع دانييل ميدفيديف عقب فوز اللاعب الروسي بسهولة 6-2 و6-2 على بيتر جويوفتشيك.

وقدم كيريوس عرضا مبهرا أمام المدرجات الممتلئة بالجماهير في واشنطن، فتبادل التحية بقبضة اليد مع المشجعين في منتصف المباراة وسدد بعض الضربات السلسة وهو ينظر إلى الجهة المقابلة في انتصار ممتع.

وبدا كيريوس مسيطرا عندما تقدم 5-1 في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة بعد ضربة أمامية ناجحة لكن تيتيباس قاتل ليحصل على نقطة للفوز بالمباراة.

لكن اللاعب اليوناني الشاب رد إرسال كيريوس بضربة خلفية خارج الملعب وحين حصل اللاعب الأسترالي على نقطة للفوز بالمباراة هو الآخر، تشاور مع مشجع قبل تسديد الإرسال لليوم الثاني على التوالي.

وبدا أن المتفرج نصحه بالتسديد في الاتجاه الذي يجعل المصنف الأول يرد الكرة بضربة خلفية، ونفذ كيريوس ما قاله المشجع.

ولم يستطع تيتيباس سوى وضع مضربه في طريق قذيفة منافسه الأسترالي ليهيأ أمامه فرصة تسديد ضربة أمامية ناجحة سهلة وينهي المباراة في ليلة حارة ورطبة بالعاصمة الأمريكية.