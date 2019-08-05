واشنطن تواصل تصعيدها ضد بكين.. وتنتقد التواجد الصيني بالمحيطين الهندي والهادئ

وقال إسبر للصحفيين في سيدني الأحد: "نجزم بأنه لا يمكن لدولة واحدة أن تهيمن على منطقة المحيط الهندي والهادئ ونعمل مع حلفائنا وشركائنا على تلبية الاحتياجات الأمنية الملحة للمنطقة".

وتتحدى الولايات المتحدة مطامح الصين البحرية وتسعى لبناء علاقات أقوى مع دول تقاوم مساعي بكين، حيث صرح وزير الدفاع الأمريكي بأن واشنطن تقف بحزم ضد نمط مقلق من السلوك العدواني والمزعزع للاستقرار من جانب الصين.

كما ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من جهته مؤخرا في منتدى "آسيان" بالسلوك الصيني الذي "يعيق التجارة الحرة منذ عقود" ووصفه بـ"السيء"، مسوغا بذلك تصعيد واشنطن حربها التجارية ضد بكين.

شرطة هونغ كونغ تعتقل 20 متظاهرا

من جانبها أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بعد اشتباكات عنيفة مع محتجين مناهضين للحكومة الليلة الماضية، فيما يستعد المعارضون لإضراب عام ومزيد من الاحتجاجات.

وأطلقت الشرطة أمس الأحد عدة قنابل غاز مسيل للدموع في مواجهات مع نشطاء يرتدون ملابس سوداء في منطقة كولون في المدينة، في أحدث تصعيد بعد احتجاجات دامت أكثر من شهرين على مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في الصين.

وأشعل المحتجون حرائق في الشوارع وصناديق القمامة أمام مركز للشرطة وأغلقوا مدخل نفق رئيسي في المدينة ليقطعوا شريانا يربط هونغ كونغ بشبه جزيرة كولون.

وتم تنظيم احتجاجات كبيرة في المناطق الواقعة في غرب هونغ كونغ أمس الأحد حيث دعا النشطاء إلى إضراب عام اليوم الاثنين يشمل شبكات النقل والمناطق التجارية.

وبدأت الاحتجاجات ردا على قانون التسليم الذي جرى تعليقه، لكن هذه الاحتجاجات توسعت للمطالبة بمزيد من الديمقراطية واستقالة كاري لام رئيسة هذه المنطقة المتمتعة بحكم ذاتي واسع ضمن الصين.

وأصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ أعادتها بريطانيا إلى الحكم الصيني قبل 22 عاما.

وانضم آلاف الموظفين المدنيين للاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الجمعة للمرة الأولى منذ بدئها في يونيو الماضي متحدين تحذير السلطات.