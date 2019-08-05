تواجد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، عند ضريح الامام الحسين (عليه السلام).

إن كاتانيتش رفقة كادره التدريبي المساعد، اجروا جولة في شوارع مدينة كربلاء المقدسة. واوضح ان المدرب توجه الى مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، فضلاً عن التقائه بالزوار والتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر ان كاتانيتش، منح اللاعبين والكادر المساعد راحة ليوم امس السبت.