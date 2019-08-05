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رقم الخبر: 260247 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:34 الاقسام: رياضة  
مدرب المنتخب الوطني العراقي عند ضريح الإمام الحسين(ع)

مدرب المنتخب الوطني العراقي عند ضريح الإمام الحسين(ع)

تواجد مدرب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، عند ضريح الامام الحسين (عليه السلام).

إن كاتانيتش رفقة كادره التدريبي المساعد، اجروا جولة في شوارع مدينة كربلاء المقدسة. واوضح ان المدرب توجه الى مرقد الامام الحسين (عليه السلام)، فضلاً عن التقائه بالزوار والتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر ان كاتانيتش، منح اللاعبين والكادر المساعد راحة ليوم امس السبت.

 
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مصدر الخبر: المعلومة موقع بغداد
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