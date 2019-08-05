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رقم الخبر: 260246 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: رياضة  
توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على ضم ديبالا

توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على ضم ديبالا

أفادت تقارير صحفية أن توتنهام ينافس مانشستر يونايتد بقوة على التوقيع مع مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا.

ديبالا غير مقتنع بفكرة الانضمام إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع روميلو لوكاكو ويؤخر عملية النقل.

وفقًا لموقع “سوكر لينك” الفرنسي ، توتنهام يحاول إقناع بالو ديبالا بالتوقيع وفعل ذلك مباشرة عن طريق المدير موريسيو بوتشيتينو الذي حاول التحدث مع مواطنه الأرجنتيني للانضمام إليه في لندن.

سيكون لتوتنهام العديد من المزايا على مانشستر يونايتد لصالح ديبالا ، وقبل كل شيء أنهم في دوري الأبطال ووصلوا بالفعل إلى النهائي في الموسم الماضي.

يمكن أن يساعد بوتشيتينو أيضًا مواطنه على إظهار أفضل مستوياته بأسلوب لعب أكثر تحرر هجومياً.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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