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رقم الخبر: 260245 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: رياضة  
كريستيانو رونالدو قضى على خط هجوم يوفنتوس بالكامل!

كريستيانو رونالدو قضى على خط هجوم يوفنتوس بالكامل!

بعد عام واحد قضاه في يوفنتوس، فإن كريستيانو رونالدو سوف يستقبل الموسم الجديد مع النادي الأبيض والأسود تحت قيادة المدرب ماورتسيو ساري ولكن بشكلٍ مختلف.

فعندما وصل الدون البرتغالي إلى ملعب الآليانز ستاديوم كان هناك بعض اللاعبين الذين يزاملونه في خط الهجوم وهم باولو ديبالا، مويس كين وماريو ماندزوكيتش وأضيف لهم هذا الصيف جونزالوا هيجواين العائد من إعارة مع تشيلسي.

والآن فإن كل هذه الأسماء الأربعة مرشحة للخروج من الفريق البيانكونيري في شهر أغسطس، ليبقى كريستيانو رونالدو وحده دون منافس في تشكيلة المدرب ماورتسيو ساري.

واتفق نادي يوفنتوس على بيع مويس كين لإيفرتون مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو، وهو ينتظر الآن بيع باولو ديبالا لمانشستر يونايتد لكي ينتقل بعد ذلك روميلو لوكاكو إلى صفوفه في عملية مبادلة.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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