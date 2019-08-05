السن مجرد رقم، فالأهم أن تظل شابا في روحك، فعمرك ليس دليل على أي شيء، وهذا ما أثبته العجوز البالغ من العمر 70 سنة، ستيف بيتس.

بيتس نفذ وبنى خط سكة حديد مصغر رائع، بناه حول منزله، وهو ما يقرب من 330 ياردة من المسار في الحديقتين الأمامية والخلفية، وحتى من خلال مرآب السيارات، على مدى ثلاث سنوات بتكلفة 30 ألف جنيه إسترليني.

وقال بيتس، إن قطاره يمتلك محركان كهربائيان ليتحرك حول المسار، مؤكدا أن قاطرته البخارية الخضراء المسماة نورمان، يمكنها سحب ما يصل إلى 20 راكباً إذا كان لديه عربات كافية.

حظي المسار الذي صممه بيتس، الرئيس السابق لشركة البناء الخاصة به، بثناء من الجميع من جيرانه، كما أن من حسن حظه، زوجته بيريل، 69 سنة، هي من محبي السكك الحديدية الكبيرة أيضاً.

وقال: (هوايتها الرئيسية هي الحديقة والزراعة، لكنها تحب مسار السكة الحديد لأنه يعزز الحديقة ويضيف رونقا خاصا لها).

وتابع (لا تريد قيادة القطارات، إنها فقط تحب رؤيتها تدور حولها)، إذ كان منزل طفولتهما وحتى بعد زواجهما يقعان بالقرب من خطوط السكك الحديدية ويعتقد أن هذا ربما يكون قد وضعهم على المسار الصحيح لحبهم الدائم للقطارات، كما أنهما يستمتعان بزيارة السكك الحديدية البخارية التراثية معاً.