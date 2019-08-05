التصوير الفوتوغرافي مهنة وفن يحتاج إلى موهبة واضحة وصريحة قبل الدراسة، فلا ينكر أحد أن التصوير الفوتوغرافي يحتاج لشخص موهوب، لكي يستغل عدسة الكاميرا بصورة متمكنة، حتى يستطيع إنتاج صور مختلفة، تميزه عن غيره من أقرانه.

التصوير فن يحتاج لموهبة ورؤية ووجهة نظر وزاوية مختلفة لرؤية الأمور حتى تمكن المصور من إيصال وجهة نظره للأمور من خلال الصورة بشكل صامت دون الحاجة إلى توضيح وإلى شرح.

مصورون موهوبون أثبتوا أن التصوير به قدر من الخدعة لكنه فن، لإخراج صورة عبقرية من إمكانيات بسيطة، وقد تكون معدومة.

صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت صورة بها قدر كبير من الموهبة، إذ تحمل وهما بصريا لا يصدق، إذ يبدو في الصورة أن الحمار الوحشي، مزدوج الرأس، والتقطها زاين جيمس، البالغ من العمر 43 عاماً، إذ شاهد زوجاً من الحمر الوحشية يتجمعان قريباً بينما كان في جولة سفاري في حفرة نجورونجورو، تنزانيا.

الصورة كانت في الوقت الملائم، إذ يقف الحماران الوحشيان متحاذيين، فيما يستعد كل واحد منهما للتحرك في اتجاه مختلف، لتبدو الصورة وكأن الحمار الوحشي برأسين، إذ التقط زاين الصورة في الوقت المناسب.