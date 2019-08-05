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رقم الخبر: 260239 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: منوعات  
اكتشاف أقدم قطعة خشبية في قارة أنتارتيكا

اكتشاف أقدم قطعة خشبية في قارة أنتارتيكا

اكتشف علماء أقدم قطعة خشبيّة في القارة القطبية الجنوبية «أنتارتيكا» والذى يعود عمرها إلى 4 ملايين عام، ووفقاً لصحيفة «إكسبريس» البريطانية.

 يقوم باحثون من ألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة بالتنقيب في الجليد أملاً في العثور على عينات لمشروع حفر في أنتارتيكا منذ عام 2006، وقال «ديفيد هاروود» من فريق البحث لمسح القارة الجليديّة، إن هذه القطعة الخشبية تعدّ اكتشافاً رائعاً في المنطقة الشرقية، وعثر هاروود على حفريات من أوراق الأشجار على مقربة من القطب الجنوبي، حيث يتضح أهمية الأوراق والأخشاب في وجود حياة قديماً في القارة القطبيّة الجنوبيّة.

وتحظى القارة القطبية الجنوبية باهتمام كبير من العلماء لعدم وجود تلوّث بها، وسيتم إضافة هذا الاكتشاف إلى الفيلم الوثائقي عن «أسرار أنتارتيكا» وكيف ساعد اكتشاف الخشب والأوراق الباحثين في تحديد ماضي الصحراء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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