يحتفل العالم في الثالث من شهر أغسطس من كل عام، باليوم العالمي للبطيخ الأحمر، الذي يعتبر من الفاكهة اللذيذة المحببة لدى مختلف شعوب العالم، وقالت نينا زايتسيفا، رئيسة مديرية فحص جودة المواد الغذائيّة والمنتجات في موسكو، لوكالة «نوفوستي».

إنه لتحديد مدى نضوج البطيخة، يجب الضرب على قشرتها الخارجية وملاحظة أنها لامعة، وأن ذيل البطيخة جاف، وأضافت الخبيرة: «عندما تضرب براحة اليد على البطيخة الناضجة، تسمع صوتاً أجوفَ وتشعر باهتزازها، وعندما تضغط باليدين عليها، تسمع صوت تشقق وتصدّع خفيف».

ويقدّر الإنتاج العالمي من البطيخ الأحمر، بحوالي 26.7 مليون طن، أما أهم الدول المنتجة فهي: الصين التي تنتج وحدها نسبة 71٪ من الإنتاج العالمي، وتأتي تركيا في المرتبة الثانية، ومن ثم إيران والبرازيل وكذلك الولايات المُتحدة وكازاخستان والجزائر وغيرها.