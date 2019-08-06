فقاعات الصابون ترقص على الموسيقى.. والسبب علمي في تجربة علمية حاول خلالها العلماء اكتشاف تأثير الصوت على فقاعات الصابون اكتشفوا ظاهرة فيزيائية رائعة، حيث تتجاوب الفقاعات مع أنغام الموسيقى وتتأثر بها، فتبدو وكأنها ترقص.