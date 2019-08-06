|رقم الخبر: 260234
|تاريخ النشر: آب 04, 2019
|الوقت: 15:38
|الاقسام: منوعات
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فقاعات الصابون ترقص على الموسيقى.. والسبب علمي
في تجربة علمية حاول خلالها العلماء اكتشاف تأثير الصوت على فقاعات الصابون اكتشفوا ظاهرة فيزيائية رائعة، حيث تتجاوب الفقاعات مع أنغام الموسيقى وتتأثر بها، فتبدو وكأنها ترقص.
التجربة تم إجرائها عن طريق باحثين في معهد Laboratory Material And Systems Complexes الفرنسي ولاحظ الباحثون خلال التجربة أن غشاء الفقاعة يشبه إلى حد كبير جلد طبلة الأذن لدى الإنسان ويتأثر بذبذبات الصوت. وعند تشغيل الموسيقى على الجانب الآخر من فقاعة الصابون ستبدأ بالرقص وتُظهر ألوان قوس قزح الجميلة.
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