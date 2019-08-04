يشارك فيلم «اللعبة» القصير من إخراج وسيناريو علي حدادي في سباق الدورة الرابعة من أسبوع فينيسيا (البندقية) السينمائي الذي يقام من السادس والعشرين حتى الثلاثين من أغسطس / آب الجاري في إيطاليا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم باعتباره الممثل الوحيد لجمهورية إيران الإسلامية يؤدي أدواره كل من وحید حبیبیان، سهیل قنادان، سمس مسلمی، مارال استادي، محراب رحیمي، ابولفضل باده به دست، وآرمین جداخاني.

وجاء في ملخص فيلم «اللعبة» (بازي) ان رجلا يجبر على دفع التعويضات وثمن التخريب والأضرار الناجمة التي خلفها ابنه بينما الرجل ليس بوسعه ان يدفع التعويضات ويحاول ان يجد مخرجا وإيجاد طريقة لحل هذه المشكلة وفقا لمبادئه، لكنه يفشل.

ويستهدف مهرجان فينيسيا إلى إعطاء الفرصة للمواهب الجديدة وعرض الأفلام المستقلة على الشاشة الكبيرة ويعطي جوائزه إلى أفضل فيلم قصير وأفضل فيلم روائي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل رسوم متحركة وأفضل فيلم تجريبي وأفضل فيديو موسيقي.