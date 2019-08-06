أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين عن اختيار المخرج الإيراني سامان حسين بور حكماً في الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان السلوفاك التلفزيوني الدولي.

سامان حسين بور قد قام بإخراج العديد من الأفلام القصيرة وحصل على جوائز عن أعماله في مختلف المهرجانات وقد أقام ورشة عمل بعنوان (صناعة الفيلم بلا ميزانية) خلال العام الماضي في جمهورية سلوفاكيا وسط أوروبا.

وتتكون لجنة تحكيم مهرجان سلوفاكيا التلفزيوني السابع والعشرين من قبل سبعة حكام تشمل روجر فرد ، رئيسا للجنة التحكيم من سويسرا ، ومارسيل ديكانوفسكي من جمهورية التشيك ، وكارين راجولوفا من سلوفاكيا ، وداركو كوفي من صربيا ، وإيلينا روماناتو من إيطاليا ، وجيمس شوترلاند من بريطانيا ، وسامان حسين بور من إيران.

وستعقد فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان السلوفاك التلفزيوني في الفترة من الأول إلى الثامن من سبتمبر في مدينة كوسيتش السلوفاكية.