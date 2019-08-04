قصر كلستان أو قصر «حديقة الزهور» هو مجمع ملكي سابق لسلالة القاجار ويقع في ساحة ارك بالعاصمة طهران. وهو جزء من مجموعة من المباني الملكية التي كانت محاطة ذات يوم بجدران قلعة طهران التاريخية ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر.

ويتكون المجمعّ من 17 قصرا ومتحفا وقاعة. وقد تم إستخدام تلك القصور في عدة أمور مختلفة، من أهمها تتويج الملوك. ويقع في القصر عرش الطاووس الذي جلس عليه شاه إيران عام 1967 وسط احتفالات باذخة.

ويُعتبر القصر اليوم، أقدم المعالم التاريخية في العاصمة الإيرانية، كما يُعتبر تحفة معمارية بما يحويه من أثاث وتحف. وهو الآن مفتوح للعامة بعد أن تحول إلى متحف بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

وقد تم إدراج مباني مجمع قصر كلستان على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام2013 .

تاريخ قصر كلستان

يعود تاريخ بناء القصر إلى فترة حكم طهماسب الأول في الدولة الصفوية (1524- 1576). وقد تم ترميمه عدة مرات فيما بعد. ولقد أصبح مقرا لسلالة القاجار بين عاميّ 1794 و 1925. وعندها أصبح القصر المقر الرئيسي للعائلة الحاكمة. ولقد تم إعادة بناء القصر على الهيئة الحالية في عام 1865.

ويعتبر قصر كلستان من المعالم السياحية الجميلة في طهران العاصمة، حيث كان هذا القصر مكان لسكن معظم ملوك الدورة القاجارية التي امتدت فترة حكمها اكثر من 150 سنة.

تشتمل المجموعة حالياً علی: ايوان تخت مرمر وبيت كريمخاني وقاعة سلام وقاعة المرايا وقاعة العاج وقاعة البرليان او المراسم وبناء السكن (او قصر اليزابيث) وقصر شمس العمارة، عمارة بادجير وحوضها الكبير والمخيم، وقاعة الالماس والقصر الابيض.

ويحوي قصر كلستان في داخله مجموعة من القصور المحاطة بالاشجار والحدائق الجميلة. وتشتمل القصور على صالات متعددة وجميلة منها صالة المتحف وصالة البرليان وصالة البلور وصالة العاج . كذلك عرش طاووس الذي جاء به نادر شاه في عام 1739 من الهند.

وتحول هذا القصر في فترات لاحقة الى متحف مفتوح للعموم يتشكل من مجموعة من المباني المتلاصقة والمشيدة بطريقة مميزة تعطي من يتأملها فكرة عن فن العمارة الايرانية الاصيل.