  • الأحد ٢ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأحد , أغسطس 04, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260222 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
بشار رسن يخوض اول وحدة تدريبية مع برسبوليس في الموسم الجديد

بشار رسن يخوض اول وحدة تدريبية مع برسبوليس في الموسم الجديد

اعلن نادي بيرسبوليس الايراني، وصول محترفه العراقي بشار رسن، بعد شفائه من الاصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

رسن، جدد تعاقده مع بيرسبوليس خلال شهر تموز الماضي، بعدما ارسل النادي الايراني ممثله الى العاصمة القطرية الدوحة وتحديداً في عبادة اسبيتار عندما كان يتلقى اللاعب، العلاج لاصابته.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "بشار رسن، الذي كان في الدوحة لتلقي العلاج وعاد إلى بلاده الأسبوع الماضي، وصل إلى طهران ليلة الجمعة وحضر تدريبات برسبوليس مساء السبت".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0658 sec