اعلن نادي بيرسبوليس الايراني، وصول محترفه العراقي بشار رسن، بعد شفائه من الاصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

رسن، جدد تعاقده مع بيرسبوليس خلال شهر تموز الماضي، بعدما ارسل النادي الايراني ممثله الى العاصمة القطرية الدوحة وتحديداً في عبادة اسبيتار عندما كان يتلقى اللاعب، العلاج لاصابته.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أن "بشار رسن، الذي كان في الدوحة لتلقي العلاج وعاد إلى بلاده الأسبوع الماضي، وصل إلى طهران ليلة الجمعة وحضر تدريبات برسبوليس مساء السبت".