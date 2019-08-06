استبعد توتو فولف، رئيس مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، ضم ماكس فرستابن أو جورج راسل.

وقال إن زميل لويس هاميلتون في موسم 2020 سيكون فالتيري بوتاس أو إستيبان أوكون.

ويخوض بوتاس، الذي سيبلغ 30 عاما الشهر الحالي، عامه الثالث مع مرسيدس ويملك السائق الفنلندي، الفائز بسباقين هذا الموسم، علاقة جيدة مع هاميلتون بطل العالم خمس مرات.

ويعد الفرنسي أوكون البالغ عمره 22 عاما وهو السائق الاحتياطي في مرسيدس أحد أبرز المواهب الصاعدة لكنه لا يملك الخبرة إذ يغيب عن منافسات الموسم الحالي.

وأبلغ فولف الصحفيين بعد حصول فرستابن على مركز أول المنطلقين للمرة الأولى في مسيرته خلال جائزة المجر الكبرى أمام بوتاس وهاميلتون على الترتيب "الاختيار بين إستيبان وفالتيري".

وواصل: "كنا نناقش الأمر منذ فترة طويلة داخل الفريق وأتحدث مع نفسي عن الحل الأفضل للفريق والسائقين".

وأضاف "الاثنان يستحقان المكان فإستيبان لأنه مر بفترات صعبة ويملك الحيوية والموهبة ليكون في مرسيدس".

وتابع "على الجانب الآخر يملك فالتيري الخبرة وأثبت مدى سرعته ويساعد الفريق على التطور بشكل هائل مع هاميلتون".

وأشار فولف إلى أن مرسيدس، الفائز بلقبي الصانعين والسائقين في آخر خمسة أعوام، سيتخذ قراره خلال عطلة أغسطس آب.

وأوضح المسؤول النمساوي أن مرسيدس "لن يضر مسيرة إستيبان" بمنعه من الانتقال إلى فريق آخر وأن بعض الفرق الأخرى أبدت رغبتها في ضمه.

وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يحصل على الفرصة في فورمولا 1 سواء معنا أو مع فريق آخر ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في العامين أو الـ 3 أو الـ4 المقبلة".

وزادت التكهنات بشأن محاولة مرسيدس ضم فرستابن لكن فولف قال إن السائق الهولندي يملك عقدا وملتزما تجاه رد بول وإنه يحترم ذلك.

ويشارك البريطاني المبتدئ راسل مع وليامز في الموسم الحالي لكنه يملك عقدا مع مرسيدس ونال لقب فورمولا 2 في الموسم الماضي كما أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة.

وشدد فولف على أنه لا يشعر أن السائق البالغ عمره 21 عاما جاهز للانضمام إلى مرسيدس وأنه بحاجة لاكتساب الخبرة مع وليامز الذي يستخدم محركات مرسيدس.

وقال "لا أعتقد أنك تحصل على فرصة التعلم في مرسيدس. تجلس في سيارة للفوز بالسباقات والألقاب وسط ضغط كبير".

وتابع "أعتقد أن الأمور ستتحول بشكل سيء لسائق شاب يملك الموهبة بانضمامه إلى بطل العالم في بيئة مثل هذه بجانب أفضل سائق في الجيل الحالي الذي كان معنا لسبعة أعوام الآن".