نجحت شركة معرفية ايرانية في ترويج استخدام النانو سيليكا في صناعة السيراميك والبلاط حيث تستخدم اكثر من 80 بالمئة من المنتجات النانوية لهذه الشركة في القطاع الصناعي المذكور.

وقال المدير التنفيذي للشركة وحيد اسلامي نصرت آبادي: إنه بالنظر الى مواصفات النانوسيليكا على صعيد استخدامه في قطاع صناعة البلاط والسيراميك فإن جهودا كبيرة قد بذلت لتقديمه الى المنتجين والترويج لاستخدامه في هذا القطاع الصناعي.

وأضاف: إن استخدام النانوسيليكا في صناعة البلاط والسيراميك يمنحه بريقاً ولمعاناً وخصائص مضادة للبقع في المنتجات التي تُسمى في السوق البلاطات النانوية. ووفقا للبيانات المنشورة ، فإن الشركة تنتج حوالي 15 إلى 20 طنا من مادة النانو سيليكا شهريا ، مع استخدام أكثر من 80 ٪ في صناعة البلاط والسيراميك ، وهو رقم يشير إلى أن المواد النانوية تخترق هذا القطاع الصناعي.

وتابع: أن هناك ميزتين مهمتين لاستخدام النانو سيليكا في صناعة البلاط والسيراميك الأولى إمكانية صياغة مواصفات هذا المنتج وفق متطلبات الشركات وفي الواقع ، فإنه بناءً على متطلبات كل مُصنِّع ، يمكن تعديل صيغة النانوسيليكا وتسليم المنتج وفقا لطلب الزبون. على الرغم من أن المنتجات الأجنبية المماثلة لا تحتوي على هذه الميزة حيث لا تستطيع الشركة المصنعة إجراء تغييرات على النانوسيليكا التي يتم شراؤها من الخارج ، في حين أن المعرفة التقنية للمواد النانوية في البلاد تسمح لنا بتوفير المنتج وفق المواصفات التي يحددها الزبائن.

ولفت الى ان الميزة الثانية للمنتجات النانوية ثمنها الزهيد وكفاءتها المتميزة والتي تثمر عن مواصفات تنافسية عالية المستوى، معربا عن أمله ببدء نشاطات تصدير هذا المنتج في العام المقبل (العام الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) .