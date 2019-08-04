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رقم الخبر: 260217 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 14:26 الاقسام: رياضة  
أياكس يبدأ الدوري الهولندي بالتعادل مع فيتيسه

أياكس يبدأ الدوري الهولندي بالتعادل مع فيتيسه

استهل أياكس أمستردام الهولندي، مسيرته في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بالتعادل مع مضيفه فيتيسه أرنهيم 2 – 2 السبت في المرحلة الأولى للمسابقة.

وتقدم ماتوس بيرو بهدف لفيتيسه في الدقيقة 13 ثم تعادل دوني فان دي بيك لأياكس في الدقيقة 30.

وأضاف ريشيدلي بازور الهدف الثاني لفيتيسه في الدقيقة 55 لكن دوسان تاديتش سجل هدف التعادل لأياكس في الدقيقة 75، وأنهى فيتيسه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بازور في الدقيقة 85.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز جرونينجين على مضيفه إمين 1 ـ 0 وفينلو على فالفيك 3 ـ 1، وتعادل آيندهوفن مع مضيفه تفينتي 1 ـ 1.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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