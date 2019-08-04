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رقم الخبر: 260216 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
العراقيون يشكلون معظم رواد السياحة العلاجية في إيران

العراقيون يشكلون معظم رواد السياحة العلاجية في إيران

أعلن المسؤول في معهد (رويان) الإيراني إبراهيم رجبيان أن السياح العراقيين يشكلون معظم رواد السياحة العلاجية في إيران لا سيما في حقلي معالجة العقم والعلاج الخليوي.

وقال رجبيان، إن معهد (رويان) يعد ضمن المعاهد الرائدة في مجال علاج العقم على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضاف، ان العراقيين ومواطني الدول المطلة على الخليج الفارسي يشكلون غالبية رواد السياحة العلاجية في إيران وذلك بسبب تأثيرات الحروب التي اجتاحت المنطقة وافضت إلى ازدياد حالة العقم فيها.

وتابع، إن الأشخاص الذين يزورون إيران من أجل السياحة العلاجية تستغرق زيارتهم 20 يوماً في معظم الأحيان.

واستطرد قائلاً: إنّ السياح العراقيين يفضلون العلاج في المؤسسات الإيرانية إذ إن هذا الموضوع يكتسب أهمية بالغة ونظراً للأمن الراسخ في البلاد وتزويد مراكزها بأحدث الإمكانيات يؤثر السياح العرب، لا سيما العراقيين، التوجه الى إيران كمقصد سياحي علاجي ممتاز.

واشار الى ان معهد (رويان) لديه مترجمون بالعربية والإنجليزية والتركية، مضيفاً أنه يطمح إلى إقامة جولات سياحية داخلية خاصة لمراجعيه.

ومضى قائلا: إن معهد (رويان) شهد مراجعات من سوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان وروسيا وآذربايجان وغيرها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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