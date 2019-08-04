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رقم الخبر: 260215 تاريخ النشر: آب 04, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: محليات  
توقيف سفينة اجنبية تحمل 700 الف من الوقود المهرب

توقيف سفينة اجنبية تحمل 700 الف من الوقود المهرب

اعلن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية العميد رمضان زيراهي، عن توقيف سفينة اجنبية تحمل 700 الف لتر من الوقود المهرب.
وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ان دورية من قوات قاعدة المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قامت في الساعة التاسعة و 30 دقيقة من مساء يوم الاربعاء الماضي "بالتوقيت المحلي" (الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش) بتوقيف سفينة اجنبية تحمل الوقود المهرب.
وهذه السفينة الاجنبية التي كانت قد تلقت الوقود من سفن اخرى لنقلها الى دول عربية في الخليج الفارسي قد تم توقيفها قرب جزيرة "فارسي" بعد التنسيق مع السلطات القضائية.
وتم في هذا الاطار ضبط 700 الف لتر من الوقود واعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم 7  افراد وهم من الاجانب.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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