حذر أخصائي الأسنان الإيراني عبدالمجيد ظفرمند من مخاطر تنجم عن عدم اعتناء الوالدين بأسنان الرضيع والتي تظهر عند بلوغه سن المراهقة.

وقال ظفرمند، إن الأسنان اللبنية تظهر عند بلوغ الرضيع الشهر الخامس من عمره وتسقط في الشهر الـ29 مؤكداً ضرورة الاعتناء بأسنان الرضيع المعروفة باسم الأسنان اللبنية.

وأضاف أنه قد يشعر الرضيع في هذه السن بأوجاع في أسنانه ما قد يترك تأثيرات سلبية على الأم أثناء الرضاعة.

وتابع: إنه على الرغم من أن الأسنان اللبنية تسقط مبكراَ إلا أنها تكتسب أهمية بالغة وتلعب دوراً محورياً في سلامة الطفل إذ أنها تمهد لنمو الأسنان الدائمة.

وأردف قائلا، ان الأسنان اللبنية تكتسب أهمية كبيرة بسبب التغيير الذي تحدثه في هيئة عظام الفك، منوهاً إلى أن هذا التغيير يكون إيجابياً إذا اعتني بالأسنان اللبنية بشكل جيد ويكون سلبياً إن حدث عكس ذلك.

وأوضح أن الأسنان اللبنية مع حجمها الصغير تسبب مشاكل كبيرة للطفل في حال إصابتها بالتسوس.