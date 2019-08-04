تسابق إدارة ريال مدريد الزمن لإنهاء التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن فان دي بيك اعترف بمفاوضات الميرنجي، ولكن على أرض الواقع توصل ريال مدريد لاتفاق نهائي بالفعل مع اللاعب الهولندي.

وأشارت إلى أن المفاوضات تجري على قدم وساق بين ريال مدريد وأياكس، للاتفاق على قيمة الصفقة، والتي ستكون في حدود 55 مليون يورو.

وأوضحت أن خيار التعاقد مع فان دي بيك يعود إلى النادي، بينما الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يسعى لضم مواطنه بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

كان ريال مدريد عرض على زيدان قبل مباريات الإعداد للموسم الجديد اسمين لدعم خط الوسط وهما فان دي بيك وكريستيان إريكسن، نجم توتنهام، لكن المدرب أخبر الإدارة أنه لا يريد سوى بوجبا، وإذا لم ينجح النادي في التعاقد معه فإنه مستعد لخوض الموسم بمجموعة اللاعبين الحالية دون صفقات أخرى.

وكشفت الصحيفة أن مستوى ريال مدريد في المباريات الإعدادية أعطى إنذارًا لإدارة الميرنجي، بأنه يجب التحرك بعيدًا عن وجهة نظر زيدان، وإبرام إحدى الصفقات في خط الوسط.